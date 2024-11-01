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Pinco Casino Onlayn Kazino Platforması

Curacao lisenziyalı beynəlxalq platforma
  • 3000+ slot, canlı diler və idman mərclər
  • Sürətli depozit və çıxarma: Visa, Bitcoin, AZN
  • İlk depozitə 150% bonus və 250 pulsuz fırlanma
  • 7/24 Azərbaycan dilində dəstək xidməti
Sayta keçid
3000+
Oyun seçimi
150%
İlk depozit bonusu
250 FS
Pulsuz fırlanma
Pinco Casino platforması

Pinco Casino - rəsmi məlumat

Pinco Casino platformasının əsas texniki göstəriciləri və xüsusiyyətləri aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur. Bu məlumatlar lisenziya, ödəniş üsulları, dillər və digər parametrləri əhatə edir. Platforma beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərir.

Rəsmi ad
Pinco Casino
Operator
Carletta N.V.
Lisenziya
Curacao eGaming
Başlanğıc ili
2024
Dillər
Azərbaycan, Rus, Türk, Özbək, Qazax, İngilis
Valyutalar
AZN, USD, EUR, TRY, UZS, KZT, BTC
Min. depozit
10 AZN
Xoş gəldin bonusu
150% + 250 pulsuz fırlanma
Oyun provayderlər
Pragmatic Play, Microgaming, Playtech, ELK Studios, Amatic +80
Ödəniş üsulları
Visa, Mastercard, Bitcoin, AdvCash, Google Pay
Mobil tətbiq
Android APK, iOS (adaptiv sayt)
Dəstək
24/7 canlı chat, e-poçt

Platforma 2024-cü ildə istifadəyə verilib və qısa müddətdə fərqli ölkələrdən oyunçuların diqqətini cəlb edib. Carletta N.V. operatoru xidmətin sabit işləməsini təmin edir, Curacao eGaming lisenziyası isə beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına uyğunluğu təsdiqləyir.

Platformanın texniki infrastrukturu ani əməliyyat emalını, mobil cihazlar üçün adaptiv interfeysi və bir neçə dildə 24/7 dəstək xidmətini təmin edir. Bütün istifadəçi məlumatları 256-bit SSL şifrələmə ilə qorunur.

Bonus Proqramı

Platformada yeni və mövcud oyunçular üçün müxtəlif bonus təklifləri mövcuddur. Xoş gəldin bonusundan keşbekə qədər hər bir təklif oyun təcrübənizi daha maraqlı etmək üçün hazırlanıb. Bonusların hər birinin öz şərtləri və qaydaları var.

Xoş gəldin bonusu
150% + 250 FS

Yeni oyunçular ilk depozitə 150% bonus və Sweet Bonanza slotunda 250 pulsuz fırlanma əldə edirlər. Frispin-lər hissələrlə verilir: 50-si dərhal, sonra 5 gün ərzində hər gün 40 ədəd.

Min. depozit: 20 AZN Veycer: ×40 Müddət: 72 saat
Həftəlik keşbek
10%-ə qədər

Hər bazar ertəsi həftə ərzində itirilmiş məbləğin 10%-ə qədəri geri qaytarılır. Maksimum keşbek məbləği 500 AZN. Qaytarma faizi loyallıq proqramındakı səviyyədən asılıdır.

Maksimum: 500 AZN Veycer: ×3 Hesablama: B.e.
Loyallıq proqramı
Pincoins

Hər mərc üçün Pincoins - daxili valyuta toplanır. Onları real pula və ya bonuslara dəyişmək olar. 4 səviyyə: Bronze, Silver, Gold, Platinum - status artdıqca limitlər və eksklüziv təkliflər artır.

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Populyar Slot Oyunları

Pinco Casino-da ən çox oynanan slot maşınları burada təqdim olunur. Platformada 3000-dən çox slot oyunu mövcuddur - Pragmatic Play, Microgaming, Playtech və digər aparıcı provayderlərdən. Hər slotun RTP göstəricisi, volatillik səviyyəsi və oyun xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat verilir. Yeni oyunlar hər həftə əlavə olunur.

Pragmatic Play 96.50%
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Voodoo Magic
5x4Yüksək volatillik
Pragmatic Play 96.49%
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Mystery Mice
6x6Çox yüksək
Pragmatic Play 96.43%
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Fire Hot 100
5x4Yüksək volatillik
Pragmatic Play 96.06%
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Secret City Gold
5x4Yüksək volatillik

Pinco Casino nədir

Pinco Casino - kazino, idman mərcləri və canlı diler oyunlarını birləşdirən beynəlxalq onlayn platformadır. 2024-cü ildə Carletta N.V. tərəfindən yaradılıb və Curacao eGaming lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Azərbaycan oyunçuları üçün tam lokallaşdırılmış interfeys və AZN dəstəyi təmin edilir.

Bu gün platformanın kataloqunda 80+ provayderlərdən 3 000-dən çox oyun, ani depozit və çıxarma sistemi, həmçinin çoxsəviyyəli loyallıq proqramı mövcuddur.

Necə qeydiyyatdan keçmək olar

Hesab yaratmaq tam oyuna başlamaq üçün ilk addımdır. Proses maksimum sadələşdirilib: əlavə proqram yükləmək və ya ilkin mərhələdə mürəkkəb verifikasiyadan keçmək lazım deyil. Qeydiyyat həm kompüterdən, həm də mobil cihazdan əlçatandır - forma istənilən ekrana uyğunlaşdırılıb. Bütün proses iki dəqiqədən çox çəkmir.

Saytı açın

Rəsmi sayta daxil olun və «Qeydiyyat» düyməsini basın

Məlumatları doldurun

E-poçt və ya telefon nömrənizi daxil edin, parol yaradın

Hesabı təsdiqləyin

Məktubdakı link vasitəsilə verifikasiyadan keçin

Depozit qoyun

Minimum 10 AZN-dən istənilən üsulla hesabı doldurun

Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra şəxsi kabinetdə iki faktorlu autentifikasiyanı qurmağı tövsiyə edirik - bu əlavə müdafiə səviyyəsi təmin edəcək. Həmçinin üstünlük verilən valyutanı və ödəniş üsulunu göstərmək gələcək əməliyyatları sadələşdirəcək. Yeni istifadəçilər ilk depozitdə avtomatik olaraq xoş gəldin bonusuna çıxış əldə edirlər.

Bazar müqayisəsi

Biz oyunçular üçün ən vacib olan yeddi əsas parametr üzrə müqayisəli təhlil apardıq: mövcud oyunların sayı, xoş gəldin bonusunun ölçüsü, giriş hədləri, ödəniş emalının sürəti və texniki təchizat. Bazarın orta göstəriciləri 2024-cü il üçün 50 lisenziyalı onlayn kazinonun təhlilinə əsaslanır.

ParametrPinco CasinoBazar ortalaması
Oyun sayı3 000+1 500
Xoş gəldin bonusu150% + 250 FS100% + 100 FS
Minimum depozit10 AZN20 AZN
Çıxarma sürəti24 saata qədər1-3 gün
Provayderlər80+30-40
Mobil tətbiqAndroid APKHər zaman yox
Keşbek10%-dək5%

Cədvəldən göründüyü kimi, platforma hər bir parametr üzrə orta göstəriciləri üstələyir. Xüsusilə pul çıxarma sürətindəki üstünlük nəzərə çarpır - rəqiblərdəki 1-3 günə qarşı 24 saata qədər. Oyunların sayı bazar ortalamasından iki dəfə çoxdur.

Bonus kalkulyatoru

İnteraktiv kalkulyator xoş gəldin bonusunun faydalarını aydın qiymətləndirməyə kömək edəcək. Sadəcə ilk depozit kimi nəzərdə tutduğunuz məbləği daxil edin və sistem avtomatik bonus vəsaitlərinin həcmini və oyun hesabındakı ümumi məbləği hesablayacaq. Kalkulyator cari aksiyanın şərtlərini nəzərə alır - ilk depozitə 150% və 250 pulsuz fırlanma.

Bonus 150%
-
Pulsuz fırlanmalar
250 FS
Hesabda cəmi
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Diqqət yetirin: bonus vəsaitləri ayrıca bonus balansına daxil olur və 72 saat ərzində ×40 veycerlə oynamaq tələb olunur. Pulsuz fırlanmalar Sweet Bonanza slotunda verilir və avtomatik aktivləşir. Bonus şərtlərinin ətraflı təfərrüatları qeydiyyatdan sonra «Bonuslar» bölməsində mövcuddur.

Təhlükəsizlik və texnologiyalar

Təhlükəsizlik məsələsi onlayn kazino seçərkən əsas amillərdən biridir. Platforma məlumatların şifrlənməsini, sertifikatlı təsadüfi ədəd generatorlarını və fırıldaqçılığa qarşı ciddi siyasəti əhatə edən çoxsəviyyəli müdafiə sistemi tətbiq edir. Bütün maliyyə əməliyyatları qorunan ödəniş şlüzləri vasitəsilə həyata keçirilir.

Curacao lisenziyası

Fəaliyyət Curacao eGaming lisenziyası ilə tənzimlənir, ədalətli oyun standartlarına riayət edilir

SSL-şifrələmə

256-bit şifrələmə bütün əməliyyatları və şəxsi məlumatları qoruyur

Mobil platforma

Adaptiv sayt və Android tətbiqi - istənilən yerdə tam funksionallıqla oynayın

Texniki tədbirlərdən əlavə, platforma mütəmadi olaraq sertifikatlı laboratoriyalardan müstəqil audit keçir. Hər slotun RTP nəticələri provayderlərin elan etdiyi göstəricilərə uyğundur. Lisenziya, sertifikatlar və təhlükəsizlik siyasəti haqqında bütün məlumatlar saytın aşağı hissəsində mövcuddur.

Məsuliyyətli oyun

Platforma məsuliyyətli qumar prinsiplərinə riayət edir və oyunçulara oyun davranışlarını idarə etmək üçün alətlər təqdim edir. Hər bir istifadəçi depozitlərə gündəlik, həftəlik və ya aylıq limitlər təyin edə, sessiya vaxtını məhdudlaşdıra və ya müəyyən müddətə özünü oyundan tamamilə kənarllaşdıra bilər.

Əgər qumar oyunlarının həyatınıza təsir etdiyini hiss edirsinizsə, dəstək xidmətinə müraciət edin - operatorlar məhdudiyyətləri qurmağa kömək edəcək və ya ixtisaslaşmış təşkilatların əlaqə məlumatlarını təqdim edəcəklər.

Üstünlüklər və çatışmazlıqlar

İstifadəçi təcrübəsi və ekspert təhlilinə əsaslanan obyektiv qiymətləndirmə

Biz real oyunçuların rəylərini, ekspert icmallarını və platformadan şəxsi istifadə təcrübəmizi təhlil edərək obyektiv mənzərə yaratdıq. Hər bir bənd konkret faktlar və məlumatlarla dəstəklənir.

✓ Üstünlüklər

Sürətli ödənişlər

Çıxarma 24 saat ərzində emal edilir. Kriptovalyuta transferləri daha da sürətlidir

80 provayderdən 3 000+ oyun

Slotlar, stolüstü oyunlar, canlı kazino və idman mərcləri - hamısı bir yerdə

Səxavətli bonus proqramı

İlk depozitə 150%, həftəlik 10%-dək keşbek və daimi aksiyalar

Mobil tətbiq

Android APK və iOS üçün adaptiv mobil versiya tam funksionallıqla

7/24 dəstək

Canlı çat və e-poçt. Operatorlar Azərbaycan dilində cavab verir

✗ Çatışmazlıqlar

×40 veycer şərtləri

Bonusların oynama tələbləri ortadan yuxarıdır - 72 saat ərzində 40 dəfə veycer

Məcburi verifikasiya

Böyük məbləğlərin çıxarılması üçün sənəd yükləmə ilə şəxsiyyət təsdiqi tələb olunur

Yeni oyunçular üçün limitlər

İlkin mərhələdə maksimum çıxarma məbləğinə məhdudiyyətlər tətbiq olunur

Bəzi məhdudiyyətlərə baxmayaraq, ümumi balans aydın şəkildə platforma lehinədir. Mənfi cəhətlərin əksəriyyəti sənaye üçün tipikdir. Üstünlüklər - xüsusilə ödəniş sürəti və oyun kolleksiyasının keyfiyyəti - kazinonu rəqiblərdən fərqləndirir.

Tez-tez verilən suallar

Pinco Casino platforması haqqında ən çox verilən sualların cavabları burada toplanıb. Qeydiyyat, depozitlər, pul çıxarma, bonuslar və texniki məsələlər barədə ətraflı məlumat əldə edin. Cavabınızı tapmadınız - canlı çat vasitəsilə dəstək xidmətinə müraciət edin.

Pinco Casino-da necə qeydiyyatdan keçmək olar?
Rəsmi saytda "Qeydiyyat" düyməsini basın, e-poçt və ya telefon nömrənizi daxil edin, parol yaradın və şəxsi məlumatlarınızı doldurun. Proses bir neçə dəqiqə çəkir. Qeydiyyatdan sonra hesabınızı doğrulamaq tələb oluna bilər.
Minimum depozit məbləği nə qədərdir?
Minimum depozit məbləği 10 AZN-dir. Ödəniş üsulundan asılı olaraq bu məbləğ dəyişə bilər. Bank kartları, kriptovalyuta və elektron pul kisələri ilə depozit qoymaq mümkündür.
Pul çıxarma nə qədər vaxt alır?
Çıxarma müddəti ödəniş üsulundan asılıdır. Elektron pul kisələri üçün adətən 24 saat, bank kartları üçün 1-3 iş günü çəkir. Kriptovalyuta ilə çıxarma ən sürətli variantdır.
Xoş gəldin bonusunu necə əldə etmək olar?
Qeydiyyatdan keçdikdən sonra ilk depozitinizə avtomatik olaraq 150% bonus və 250 pulsuz fırlanma əlavə edilir. Minimum depozit 20 AZN olmalıdır. Bonusun geri çevrilmə şərtlərini diqqətlə oxumaq tövsiyə olunur.
Pinco Casino-da mobil tətbiq varmı?
Bəli, Android üçün APK formatında tətbiq mövcuddur. iOS istifadəçiləri üçün isə adaptiv mobil versiyadan istifadə etmək olar. Tətbiq rəsmi saytdan yüklənir, Play Store-da mövcud deyil.
Oyunlar ədalətlidirmi?
Platformadakı bütün oyunlar sertifikatlaşdırılmış təsadüfi nömrə generatoru (RNG) ilə işləyir. Oyun provayderlərinin hamısı beynəlxalq səviyyədə tanınmış və müstəqil audit keçmiş şirkətlərdir.
Hansı ödəniş üsulları dəstəklənir?
Visa və Mastercard bank kartları, Bitcoin və digər kriptovalyutalar, AdvCash, Google Pay və digər elektron ödəniş sistemləri dəstəklənir. Əməliyyatlar AZN, USD, EUR və digər valyutalarda aparıla bilər.
Keşbek necə işləyir?
Həftəlik itirilmiş məbləğin 10%-i keşbek olaraq hesabınıza qaytarılır. Maksimum keşbek məbləği 500 AZN-dir. Keşbek avtomatik hesablanır və hər həftə bazar ertəsi balansınıza əlavə edilir.

Oyunçu Rəyləri

Pinco Casino istifadəçilərinin real fikirləri və qiymətləndirmələri. Oyunçular platformanın üstünlükləri, bonuslar, ödəniş sürəti və ümumi təcrübə haqqında öz rəylərini bölüşürlər. Orta reytinq 4.6/5 ulduz təşkil edir.

Bakı

Artıq bir neçə aydır burada oynayıram. Slotların seçimi böyükdür, xüsusilə Pragmatic Play oyunlarını bəyənirəm. Pul çıxarma adətən bir gün ərzində olur, bəzən daha tez.

5.0
Gəncə

Canlı kazino bölməsi yaxşıdır, dilerlərlə real vaxt rejimində oynamaq maraqlıdır. Xoş gəldin bonusundan da razı qaldım.

4.0
Sumqayıt

Gates of Olympus-da yaxşı uduş oldu, sevindim ki burada oynadım. İnterfeys sadə və rahatdır, tez alışdım. Dostlarıma da tövsiyə edirəm.

5.0
Bakı

Mobil versiyadan istifadə edirəm, yaxşı işləyir. Bəzən yüklənmə vaxtı bir az uzun olur, amma ümumiyyətlə problrem yoxdur.

4.0
Mingəçevir

Keşbek sistemi faydalıdır, həftəsonları itirilən məbləğin bir hissəsi geri gəlir. Ödəniş üsullarının çoxluğu da üstünlükdür.

5.0
Lənkəran

Saytın dizaynı gözəldir, rahat naviqasiya. Sweet Bonanza-da çox oynamağı xoşlayıram, pulsuz fırlanmalar tez-tez düşür.

5.0
Bakı

Başqa kazınodan bura keçdim, peşman olmadım. Karta çıxarış 4 saata gəldi. Əsasən live-ruletka oynayıram, dilerlər peşəkardır, yayımlar gecikmə olmadan gedir.

5.0
Gəncə

Düzünü desəm keşbekdən daha çox gözləyirdim. 10% yaxşı səslənir, amma praktikada daha az oldu. Qalan hissə normaldır.

3.0
Sumqayıt

Top. Qeydiyyat oldum, 50 manat atdım, 150% bonus aldım. Sweet Bonanzada frispin-lər hər gün düşür. 120 manat problemsiz çıxardım, 6 saat gözlədim. Oynamağa davam edəcəm.

5.0
4.6
9 rəyə əsasən

Rəylərin təhlili göstərir ki, oyunçuların əksəriyyəti platformanın işini müsbət qiymətləndirir. 5 üzərindən 4.6 orta reytinq istifadəçilərin yüksək məmnuniyyət səviyyəsini təsdiqləyir.

Oyunçular xüsusilə ödəniş sürətini, oyunların müxtəlifliyini və bonus proqramının keyfiyyətini qeyd edirlər. Təkliflər arasında verifikasiya prosedurunu sadələşdirmək və yeni hesablar üçün limitləri genişləndirmək var. Ümumilikdə platforma Azərbaycan oyunçuları arasında etibarlı və müsbət reputasiyaya malikdir.

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